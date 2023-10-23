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        Aile yadigarı dikiş makinesiyle yaptığı ürünlerle 43 yıldır çeyizleri süslüyor

        ALEYNA COŞKUN - Halk eğitimi kursunda öğrendiği el işçiliğini 43 yıldır sürdüren esnaf Satı Karakozak, kayınvalidesinden kalan 70 yıllık dikiş makinesiyle hazırladığı çeyizleri satışa sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:12
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        Aile yadigarı dikiş makinesiyle yaptığı ürünlerle 43 yıldır çeyizleri süslüyor
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        ALEYNA COŞKUN - Halk eğitimi kursunda öğrendiği el işçiliğini 43 yıldır sürdüren esnaf Satı Karakozak, kayınvalidesinden kalan 70 yıllık dikiş makinesiyle hazırladığı çeyizleri satışa sunuyor.

        El işçiliğine 1980'de Kahramanmaraş'ta gittiği halk eğitim kursuyla başlayan Karakozak, mesleğin inceliklerini öğrendikten sonra atölye açtı.

        Karakozak, çeyizlerde sıkça kullanılan nevresim, pike, kırlent, masa örtüsü, kanaviçe ve dantel gibi ürünler diktiği iş yerini 2010'da Mersin'in Yenişehir ilçesine taşıdı.

        Tasarımlarını, kayınvalidesinden kalan 70 yıllık dikiş makinesiyle yapan Karakozak, müşterilerinden gelen yıpranmış ürünlerin tadilatını da gerçekleştiriyor.

        Atölyesinde satışa sunduğu ürünlerle çeyizleri donatmasının yanı sıra çırak ve kalfa da yetiştiren 60 yaşındaki Karakozak, kaybolmaya yüz tutmuş mesleği sürdürmesinden dolayı Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince Ahilik Haftası'nda plaketle ödüllendirildi.

        - "İşim hasta olmama izin vermiyor"

        Evli ve 2 çocuk annesi esnaf Satı Karakozak, AA muhabirine, genç yaşta adım attığı mesleğini 43 yıldır aynı heyecanla sürdürdüğünü söyledi.

        İşinin, çocukluk hayali olduğunu dile getiren Karakozak, şöyle konuştu:

        "Meslekte bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum. Öğrencilerimle üretip, dikiyoruz. Kızım da mağaza bölümünde kendi ürünlerimizin satışını yapıyor. Atölyemde en güzel işleri kayınvalidemden kalma 70 yıllık makineyle yapıyorum. Sandıkta bekleyen kanaviçelere yeniden hayat bulduruyor, dantelleri kumaşlara geçiriyorum."

        Karakozak, atölyesini evi gibi gördüğünü ifade ederek, "İşim hasta olmama izin vermiyor. Yıllardır iş yerimin kapısını her açtığımda inanılmaz haz yaşıyorum. İşim, üçüncü çocuğummuş gibi hissediyorum. Buraya gelince hastalık ve sıkıntı kalmıyor." dedi.

        Mesleki eğitimini sürdürdüğünü dile getiren Karakozak, "Mersin'e gelince halk eğitimi kurslarına devam ettim. Usta öğreticilik belgesi aldım. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci yetiştiriyorum. Yaptığım işi başkalarına aktarmak mutlu ediyor." diye konuştu.

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