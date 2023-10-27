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        Mersin Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

        Mersin Üniversitesinin (MEÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:54
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        Mersin Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
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        Mersin Üniversitesinin (MEÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, üniversite yerleşkesindeki Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, 1992'de kurulan Mersin Üniversitesinin günden güne gelişerek büyük ve güçlü bir eğitim kurumu haline geldiğini söyledi.

        MEÜ'den bugüne kadar yaklaşık 118 bin öğrencinin mezun olduğunu aktaran Pehlivan, yeni akademik yılın üniversite camiası için hayırlı olmasını diledi.

        - Savunma sanayisinde hedef, 2023'te 6 milyar dolarlık ihracat

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de akademik yılın açılışında "ilk ders" sunumunu yaptı.

        Türk savunma sanayisinin tarihsel gelişimini anlatan Şeker, Türkiye'nin sektörde söz sahibi ülkeler arasına girmeye başladığına işaret etti.

        Şeker, savunma sanayisinde her geçen gün hedeflerin büyüdüğüne dikkati çekerek şöyle konuştu:

        "İhracatımız 2002'de 248 milyon dolarken, geçtiğimiz yıl ihracat 4 milyar doların üzerinde. Bu seneki beklentimiz, inşallah 6 milyar dolar hedefine doğru gidiyoruz. Yılın sonunda bunu başaracağız. Ülke olarak dünya genelinde ihracatta 30'uncu sıradayız ancak savunma sanayisinde baktığımızda 12'nci sıradayız. Ciddi bir farkımız var çünkü burada teknoloji üretip, katma değerli ürünler ihraç ediyoruz. Ciromuzda da 2002'de 1 milyar dolardan, bugün 12 milyar dolara gelmiş durumdayız. En önemlisi ise 50 milyon dolarlardan bugün 2 milyar dolar AR-GE'ye para ayırıyoruz. Bunun önemli bir kısmını devlet olarak biz ayırıyoruz, bir kısmını da firmalarımız artık kendi öz kaynaklarından AR-GE'ye pay ayırıyorlar. Bu da geleceğimiz adına ümit verici bir rakam."

        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da bilimin ve çağdaşlığın ışığında örnek bir üniversite olduklarını belirterek, "Mersin Üniversitesi 1764 akademik personel, 3 bin 541 idari personel, 46 bin 147 öğrenciden oluşan büyük bir ailedir. Üniversitemiz 17 fakülte, 7 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 41 araştırma merkeziyle kendisini sürekli yenileyen ve büyüten köklü bir üniversite haline dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

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