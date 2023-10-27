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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:16
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bozdemir, mesajında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

        Cumhuriyetin kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünü olduğunu ifade eden Bozdemir, bu yönetim biçiminin kimseyi dışlamadan bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucakladığını bildirdi.

        Bozdemir, bu toprakları vatan kılan aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andığını kaydetti.

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