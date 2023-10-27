Gülnar Belediyesinden toplu açılış Gülnar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan gündüz bakımevi, kadınlar lokali, gençlik merkezi ile macera parkı hizmete açıldı.

Gülnar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan gündüz bakımevi, kadınlar lokali, gençlik merkezi ile macera parkı hizmete açıldı.

Akdeniz Mahallesi'nde Akkuyu Nükleer AŞ işbirliğinde yapımı tamamlanan tesislerle ilgili açılış töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, tesislerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı da Gülnar Belediyesi ile Akkuyu Nükleer AŞ işbirliğinde ilçede birçok projenin hayata geçtiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisler hizmete açıldı.​​​​​​​