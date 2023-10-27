Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar Belediyesinden toplu açılış

        Gülnar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan gündüz bakımevi, kadınlar lokali, gençlik merkezi ile macera parkı hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:47 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülnar Belediyesinden toplu açılış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gülnar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan gündüz bakımevi, kadınlar lokali, gençlik merkezi ile macera parkı hizmete açıldı.

        Akdeniz Mahallesi'nde Akkuyu Nükleer AŞ işbirliğinde yapımı tamamlanan tesislerle ilgili açılış töreni düzenlendi.

        Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, tesislerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı da Gülnar Belediyesi ile Akkuyu Nükleer AŞ işbirliğinde ilçede birçok projenin hayata geçtiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisler hizmete açıldı.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen Türkiye'de
        Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen Türkiye'de
        İşte bayram havası
        İşte bayram havası
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı

        Benzer Haberler

        Anamur'da öğrenciler Kaymakam Bozdemir'e Türk bayrağı sundu
        Anamur'da öğrenciler Kaymakam Bozdemir'e Türk bayrağı sundu
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Mersin'de balkona çıkmaya çalışırken düşen kişinin karnına demir korkuluk s...
        Mersin'de balkona çıkmaya çalışırken düşen kişinin karnına demir korkuluk s...
        Evine balkondan girmek isterken, korkuluk demirlerinin üstüne düştü
        Evine balkondan girmek isterken, korkuluk demirlerinin üstüne düştü
        Mersin Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        Mersin Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılında Yörük çadırlarına Türk bayrağı ve meşa...
        Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılında Yörük çadırlarına Türk bayrağı ve meşa...