Mersin'de Kızılay Haftası kutlandı

Mersin'de Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Millet Bahçesi'nde yapılan etkinlikte, Türk Kızılayın, dünyanın her tarafındaki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.

Türk Kızılayın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaralarının sarılması için önemli hizmetler sunduğunu belirten Pehlivan, "Türk Kızılayın, kan bağışı toplama ve bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gibi önemli görev ve sorumluluğu var." dedi.

Pehlivan, konuşmasının ardından çocuklara uçurtma hediye etti, kan bağışında bulundu.

Programa, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Levent Özbay da katıldı. ​​​​​​​​​​​​​​