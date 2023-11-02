Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de Kızılay Haftası kutlandı

        Mersin'de Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de Kızılay Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, Millet Bahçesi'nde yapılan etkinlikte, Türk Kızılayın, dünyanın her tarafındaki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.

        Türk Kızılayın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaralarının sarılması için önemli hizmetler sunduğunu belirten Pehlivan, "Türk Kızılayın, kan bağışı toplama ve bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gibi önemli görev ve sorumluluğu var." dedi.

        Pehlivan, konuşmasının ardından çocuklara uçurtma hediye etti, kan bağışında bulundu.

        Programa, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Levent Özbay da katıldı. ​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Akkuyu NGS'de tam ölçekli simülasyon merkezi devreye alındı
        Akkuyu NGS'de tam ölçekli simülasyon merkezi devreye alındı
        Mersin'de tekstil atölyesinin çatısından düşen işçi öldü
        Mersin'de tekstil atölyesinin çatısından düşen işçi öldü
        Mersin'de tabancayla vurulan genç hastanede hayatını kaybetti
        Mersin'de tabancayla vurulan genç hastanede hayatını kaybetti
        Mersin'de bir evde 2,5 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
        Mersin'de bir evde 2,5 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
        Mersin'de kırsal mahalledeki öğrencilere atıcılık eğitimi
        Mersin'de kırsal mahalledeki öğrencilere atıcılık eğitimi
        Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı