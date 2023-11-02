Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 20:25 Güncelleme: 02.11.2023 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın söndürüldü.

        Yüksel Ö, Üçtepe Mahallesi yolunda kullandığı 33 VR 008 plakalı otomobilden duman çıktığını görünce aracı park edip oğluyla birlikte otomobili terk etti.

        Alev alan otomobilde çıkan yangını, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.

        Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Köpek eğitmeni, 'borç- alacak' nedeniyle tartıştığı müşterisini tüfekle öld...
        Köpek eğitmeni, 'borç- alacak' nedeniyle tartıştığı müşterisini tüfekle öld...
        Mersin'de Kızılay Haftası kutlandı
        Mersin'de Kızılay Haftası kutlandı
        Akkuyu NGS'de tam ölçekli simülasyon merkezi devreye alındı
        Akkuyu NGS'de tam ölçekli simülasyon merkezi devreye alındı
        Mersin'de tekstil atölyesinin çatısından düşen işçi öldü
        Mersin'de tekstil atölyesinin çatısından düşen işçi öldü
        Mersin'de tabancayla vurulan genç hastanede hayatını kaybetti
        Mersin'de tabancayla vurulan genç hastanede hayatını kaybetti
        Mersin'de bir evde 2,5 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
        Mersin'de bir evde 2,5 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi