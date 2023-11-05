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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Mersin'de 38 kilo 297 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:26
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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        Mersin'de 38 kilo 297 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Erdemli, Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 38 kilo 297 gram esrar, 30 kök Hint keneviri, uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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