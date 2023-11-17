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        Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:16
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        Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın silahlı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

        Bu kapsamda jandarma ekiplerince DEAŞ mensuplarına yardım ettiği belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı, adreste dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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