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        Mersin'de amatör lig maçında hakeme kramponla saldıran futbolcunun kulübüyle ilişiği kesildi

        Mersinin Erdemli ilçesinde, amatör lig maçında hakeme kramponla saldıran futbolcunun kulübüyle ilişiği kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:47 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:47
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        Mersin'de amatör lig maçında hakeme kramponla saldıran futbolcunun kulübüyle ilişiği kesildi
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        Mersinin Erdemli ilçesinde, amatör lig maçında hakeme kramponla saldıran futbolcunun kulübüyle ilişiği kesildi.

        Süper Amatör Lig'de Erdemli Limonspor ile Mut İdmanyurdu Belediyespor Erdemli Futbol Sahası'nda karşılaştı.

        Mut İdmanyurdu Belediyespor'un 2-0 önde olduğu maçta, Erdemli Limonspor oyuncusu Galip Gök, 90 artı 13'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

        Sinirlerine hakim olamayan Gök, soyunma odası koridorundan geri dönerek elindeki kramponla sahaya girdi.

        Önce yan hakem Adnan Polat'a ardından da orta hakem Burak Filik'e saldıran futbolcuyu takım oyuncuları ve yöneticileri durdurmaya çalıştı.

        Yaşananlar nedeniyle maçın hakemi Burak Filik, karşılaşmayı erteledi.

        Maçın hakemleri daha sonra darp raporu alıp, emniyete giderek futbolcudan şikayetçi oldu.

        Öte yandan, futbolcunun hakemlere saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Erdemli Limonspor Kulübü Başkanı Vehbi Özdemir de yaptığı açıklamada, yapılan davranışın spor ahlakına sığmadığını ve futbolcunun kulübüyle ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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