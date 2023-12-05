Mersin'de 82 yaşındaki muhtar, mahallesindeki eksikleri bisikletiyle dolaşarak belirliyor ALEYNA COŞKUN - Mersin'de 82 yaşındaki Muhtar Yusuf Yegül, mahallesinin ihtiyaçlarını tespit etmek için her sabah bisikletiyle sokakları dolaşıyor.

ALEYNA COŞKUN - Mersin'de 82 yaşındaki Muhtar Yusuf Yegül, mahallesinin ihtiyaçlarını tespit etmek için her sabah bisikletiyle sokakları dolaşıyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'nin iki dönemdir muhtarlığını üstlenen Yegül, işe, hayatının parçası haline getirdiği bisikletiyle gidiyor.

Yegül, pedal çevirdiği sokaklarda gördüğü eksiklikleri not alıyor, sohbet ettiği esnaf ve vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara aktarıyor.

Kent merkezindeki en yaşlı muhtar olan, 1 çocuk ve 1 torun sahibi Yegül, sağlığı el verdiği sürece muhtarlığa devam etmek istiyor.

- "Bisikletimi, torunuma miras bırakmak istiyorum"

Yusuf Yegül, AA muhabirine, muhtarlığı kutsal meslek olarak gördüğünü söyledi.

Ulaşımda 55 yıldır bisiklet kullandığını anlatan Yegül, "Bisiklet kullanmak beni zinde tutuyor. Bisikletimi, bindiğinde beni hatırlaması için torunuma miras bırakmak istiyorum." dedi.

Yegül, iş hayatında da bisikleti alışkanlık haline getirdiğini belirterek, "Her sabah mahallemdeki esnafı ziyaret ediyorum. Sokakları gezdikten sonra muhtarlığa gelerek yapılacak işleri not alıyorum ve gereken yerlere bildiriyorum." diye konuştu.

Vatandaşlarla arasında bağ oluştuğunu dile getiren Yegül, "Mahalleli beni, ben de onları tanıdım. Bir muhtarın yapması gereken görevleri yerine getirmeye çalışıyorum. Yaşımın yettiği yere kadar muhtarlık görevini yapmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Bilgiç de Yusuf Yegül'ün vatandaşların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiğini söyledi.