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        Akkuyu NGS'de ilk reaktörün devreye alınması için son viraja girildi

        SERKAN AVCİ - Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, ilk reaktörün işletmeye alınması için Nükleer Düzenleme Kurumunca (NDK) gerekli iznin verildiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) tam kapsamlı ayarlama ve çalıştırma aşamalarına geçeceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:18
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        Akkuyu NGS'de ilk reaktörün devreye alınması için son viraja girildi
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        SERKAN AVCİ - Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, ilk reaktörün işletmeye alınması için Nükleer Düzenleme Kurumunca (NDK) gerekli iznin verildiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) tam kapsamlı ayarlama ve çalıştırma aşamalarına geçeceklerini belirtti.

        Sezemin, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde yürütülen çalışmaları AA muhabirine anlattı.

        NDK'nin, santralin ilk reaktörünün işletmeye alınması için gerekli izni vermesine değinen Sezemin, "Bu durum 'Hem Türkiye hem de uluslararası mevzuat açısından her şeyi doğru yaptık' demektir." ifadesini kullandı.

        Sezemin, önemli aşamadan geçildiğini vurgulayarak "Bu izin, bize tam kapsamlı ayarlama ve çalıştırma aşamalarına başlama imkanı veriyor. Bu da üniteyi devreye almadan önce çok önemli bir işlem. Teknolojik ekipmanların denenmesi ve bu çalışmalar sonucunda santralin devreye alma işlemine hazır oluşu tespit edilmiş olacak." diye konuştu.

        -"Tam teşekküllü denemelere başlıyoruz"

        İlk ünitenin inşaatında sona yaklaşıldığını dile getiren Sezemin, şu değerlendirmede bulundu:

        "İşletmeye alma izniyle beraber tam teşekküllü denemelere başlıyoruz. Türbin binasında 300 tonluk köprülü vinç monte edildi. Şu an turbo jeneratör ekipmanının kurulumu yapılıyor. Reaktör binasında kurulu olan kutup vinci yardımıyla çok önemli bir teknolojik işlem yaptık. Akkuyu Nükleer AŞ ve diğer paydaşların kalifiye elemanları, reaktör içi cihazların ve kapağının test kurulumunu yaptı. Kurulumunu yaptıktan sonra tekrar demonte ettiler. Bu işlemle reaktör, iç cihazlar ve diğer bütün elemanların tasarım dokümantasyonuna uygunluğu tespit edilmiş oldu. Böylece reaktörün bir sonraki aşamaya, yakıt yüklemeye hazır olduğu tespit edildi."

        Akkuyu NGS'nin, dünyanın en büyük nükleer inşaat sahası olduğuna dikkati çeken Sezemin, diğer ünitelerindeki çalışmaların da planlamaya uygun ilerlediğini kaydetti.

        - Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak

        Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak.

        Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülüyor.

        Akkuyu NGS'nin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

        Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek santral, Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefine katkı sağlayacak.

        Akkuyu NGS'nin işletmede kalacağı 60 yılda toplam 2,1 milyar ton karbon emisyonunu engelleyeceği hesaplanıyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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