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        İstanbul'daki trafik kazasında hayatını kaybeden pilotun cenazesi Mersin'de defnedildi

        İstanbul Arnavutköy'de tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Türk Hava Yolları pilotu Ekin Güneş'in cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:05
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        İstanbul'daki trafik kazasında hayatını kaybeden pilotun cenazesi Mersin'de defnedildi
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        İstanbul Arnavutköy'de tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Türk Hava Yolları pilotu Ekin Güneş'in cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

        Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin aynı güzergahtaki tırla çarpışması sonucu yaşamını yitiren pilot Ekin Güneş'in cenazesi işlemlerinin ardından Mersin'e gönderildi.

        Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Güneş'in annesi Figen, babası Sadık Çağatay Güneş, yakınları, arkadaşları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve yetkililer katıldı.

        Törende oğlunun fotoğrafını elinde tutan baba Sadık Çağatay Güneş'i yakınları teskin etti.

        Güneş'in naaşı, cenaze namazının ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        - Kaza

        Pilot Ersal E. yönetimindeki 34 CBM 292 plakalı otomobil, 18 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkisi Ankara istikametinde Şeref A'nın kullandığı 06 CEK 810 plakalı tırla çarpışmış, araçtaki THY pilotları Ekin Güneş ve Oğuzhan Dağ hayatını kaybederken, Ersal E. yaralanmıştı.

        Ersal E. tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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