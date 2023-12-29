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        ÇBK Mersin, İspanyol forvet Maria Araujo'yu transfer etti

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, İspanyol forvet Maria Araujo'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:44
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        ÇBK Mersin, İspanyol forvet Maria Araujo'yu transfer etti
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, İspanyol forvet Maria Araujo'yu kadrosuna kattı.

        Kulübün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Spar Girona forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

        İspanya Kadın Basketbol Takımı'nda da forma giyen 1,82 metre boyundaki Maria Araujo ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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