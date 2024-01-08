Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzelerde ücretsiz konser verecek

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Barok Şarkılar" konserini müzelerde sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzelerde ücretsiz konser verecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Barok Şarkılar" konserini müzelerde sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Barok Müzik Dönemi" tarzında bestelenmiş eserlerin seslendirileceği konser, 10 Ocak saat 14.00'te Mersin Deniz Müzesi'nde, 11 Ocak saat 14.00'te St. Paul Anıt Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

        Ceren Göğüş, Özlem Pamuk, Cumhur İbili ve Hüsamettin Özçelik'in solist sanatçı olarak sahneye çıkacağı konsere, Tuğçe Göksal piyanosuyla eşlik edecek.

        "Barok Şarkılar" konseri ücretsiz gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi

        Benzer Haberler

        Eşinin öldürdüğü 7 aylık hamile kadın toprağa verildi, şüpheli adliyede
        Eşinin öldürdüğü 7 aylık hamile kadın toprağa verildi, şüpheli adliyede
        Silifke'de yetişen kanlıca mantarı vatandaşların geçim kaynağı oldu
        Silifke'de yetişen kanlıca mantarı vatandaşların geçim kaynağı oldu
        Mersin'de kocasının öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
        Mersin'de kocasının öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
        FETÖ'den hapis cezası alan firari ihraç astsubay yakalandı
        FETÖ'den hapis cezası alan firari ihraç astsubay yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski astsubay Mersin'de yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski astsubay Mersin'de yakalandı
        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (4)
        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (4)