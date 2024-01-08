Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzelerde ücretsiz konser verecek Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Barok Şarkılar" konserini müzelerde sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Barok Şarkılar" konserini müzelerde sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Barok Müzik Dönemi" tarzında bestelenmiş eserlerin seslendirileceği konser, 10 Ocak saat 14.00'te Mersin Deniz Müzesi'nde, 11 Ocak saat 14.00'te St. Paul Anıt Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Ceren Göğüş, Özlem Pamuk, Cumhur İbili ve Hüsamettin Özçelik'in solist sanatçı olarak sahneye çıkacağı konsere, Tuğçe Göksal piyanosuyla eşlik edecek.

"Barok Şarkılar" konseri ücretsiz gerçekleştirilecek.