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        Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde sigara kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:19 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:19
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        Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde sigara kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak ürün bulunduğu belirlenen ikamete operasyon düzenlendi.

        Adreste 86 elektronik sigara ve 96 kilogram tütün ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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