Silifke'de geçen yıl 10 bin 555 soruşturma dosyası sonuçlandırdı Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, 2023'te incelenen 11 bin 323 soruşturma dosyasından 10 bin 555'inin sonuçlandırıldığını bildirdi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, 2023'te incelenen 11 bin 323 soruşturma dosyasından 10 bin 555'inin sonuçlandırıldığını bildirdi.

Eskiler, makamında düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Koordineli çalışmayla adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini sağladıklarını belirten Eskiler, "Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına 2023'te gelen 11 bin 323 yeni soruşturma dosyasından 10 bin 555'i sonuçlandırıldı." dedi.

Eskiler, geçen yıl Uzlaştırma Bürosunca işlem yapılan 1281 dosyadan 493'ünün uzlaştırmayla tamamlandığını anlattı.