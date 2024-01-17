Mersin'de trafikte makas atarken kaza yapan otomobil kameraya yansıdı

Mersin'in Silifke ilçesinde trafikte makas atmak isterken refüje çıkan ve hasar alan otomobil araç kamerasınca görüntülendi.

D-400 kara yolunda seyir halindeki 06 CTR 698 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atarak önündeki minibüsü sağdan geçmeye çalıştı.

Kimliği öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil yan yolu ayıran refüje çıktı. Refüjdeki trafik levhalarına da zarar veren otomobil daha sonra yola savruldu.

Hasar alan otomobilin makas atmaya çalışması ve refüje çıkması araç kamerasınca kaydedildi.

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