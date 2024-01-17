Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de trafikte makas atarken kaza yapan otomobil kameraya yansıdı

        Mersin'in Silifke ilçesinde trafikte makas atmak isterken refüje çıkan ve hasar alan otomobil araç kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de trafikte makas atarken kaza yapan otomobil kameraya yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde trafikte makas atmak isterken refüje çıkan ve hasar alan otomobil araç kamerasınca görüntülendi.

        D-400 kara yolunda seyir halindeki 06 CTR 698 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atarak önündeki minibüsü sağdan geçmeye çalıştı.

        Kimliği öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil yan yolu ayıran refüje çıktı. Refüjdeki trafik levhalarına da zarar veren otomobil daha sonra yola savruldu.

        Hasar alan otomobilin makas atmaya çalışması ve refüje çıkması araç kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        14 yaşında sac bükme makinesinde can verdi! Arda'nın hayatından bir dram daha çıktı!
        14 yaşında sac bükme makinesinde can verdi! Arda'nın hayatından bir dram daha çıktı!
        Alper Gezeravcı: Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi hakkında neler biliniyor?
        Alper Gezeravcı: Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi hakkında neler biliniyor?
        İş makinesi, anne ve 2 çocuğuna çarptı! Pusette ölüm!
        İş makinesi, anne ve 2 çocuğuna çarptı! Pusette ölüm!
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Bir kişinin ölümüne neden olmuştu! Tahliye edildi
        Bir kişinin ölümüne neden olmuştu! Tahliye edildi
        Yarıyıl tatilinde çocuklar için kültür sanat etkinlikleri
        Yarıyıl tatilinde çocuklar için kültür sanat etkinlikleri
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        Yunus Emre Konak şoku!
        Yunus Emre Konak şoku!
        Velayetindeki hasta oğlu babasına gitmedi! Anneye 6 gün hapis cezası!
        Velayetindeki hasta oğlu babasına gitmedi! Anneye 6 gün hapis cezası!
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!

        Benzer Haberler

        Tarsus Belediye Başkan adayı Tat, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti
        Tarsus Belediye Başkan adayı Tat, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti
        Tarsus'ta üretici ve çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
        Tarsus'ta üretici ve çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
        AK Parti'li Sever, Mut'ta aday tanıtım toplantısına katıldı
        AK Parti'li Sever, Mut'ta aday tanıtım toplantısına katıldı
        Mersin'de 9 kişinin öldüğü kazada yaralanan 31 kişiden 15'i taburcu edildi
        Mersin'de 9 kişinin öldüğü kazada yaralanan 31 kişiden 15'i taburcu edildi
        Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan 15 kişinin tedavisi sürüyor
        Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan 15 kişinin tedavisi sürüyor
        Mersinli Yörükler hemşehrileri astronot Gezeravcı'ya destek için toplandı
        Mersinli Yörükler hemşehrileri astronot Gezeravcı'ya destek için toplandı