Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekipler, Suriye'de DEAŞ adına istihbarat faaliyetleri yürüten yabancı uyruklu B.A'nın yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapıp Anamur ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen B.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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