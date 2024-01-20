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        Mersin'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:31
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        Mersin'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Bayram Güloğlu (34) idaresindeki 27 AUG 687 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Bulvarı mevkisinde, K.K'nin kullandığı 42 JG2 64 plakalı tırla çarpıştı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine giden sağlık ekipleri, Güloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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