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        Mersin'de sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarını protesto etti

        Mersin'de çeşitli hastanelerde görevli sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:20 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:25
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        Mersin'de sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarını protesto etti
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        Mersin'de çeşitli hastanelerde görevli sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen sağlık personeli, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

        Grup adına konuşan diş hekimi Caner Öztürk, Gazze'de kurulacak sağlık tesislerinde görev yapmaya hazır olduklarını söyledi.

        İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirten Öztürk, "İsrail tarafından uygulanan zulümlere rağmen korkmadan mücadele eden Gazzeli kardeşlerimizi, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Katılımcılar, basın açıklaması sonrası Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

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        Galeri

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