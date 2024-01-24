Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası sona erdi

Mersin'de 20 ilden 134 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası tamamlandı.

Toroslar Bocce Tesisi'nde 21 Ocak'ta başlayan şampiyona, final müsabakalarının ardından sona erdi. Erkekler ile kadınlarda tek geleneksel, takımlar ve altın nokta kategorilerinde gerçekleşen organizasyonda, dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

Törene, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız da katıldı.

- Dereye giren sporcular

Şampiyonada disiplinlerinde ilk 3'e giren sporcular şöyle:

Tek Geleneksel Erkekler

1. Bilgehan Çakır

2. Görkem Duran

3. Ahmet Asaf Boran - Samet Damlu

Tek Geleneksel Kadınlar

1. Asya Viyan Elinç

2. Selamet Keşli

3. İrem Arin - Umay Kutlay

Altın Nokta Erkekler

1. Ahmet Asaf Boran

2. Mehmet Semih Doğan

3. Mehmet Ali Korkmaz - Resul Tan

Altın Nokta Kadınlar

1. Saniye Zavrak

2. Elif Su Cevher

3. İrem Nur Anık - Ayşenur Barış

Takımlar Erkekler

1. Oğuzhan Salar, Resul Tan

2. Selçuk Can Kuşak, Cemil Karadağoğlu

3. Zafer Yaman, Muhammet Furkan Ak

3. Muhammed Mustafa Akşam, Mehmet Ali Korkmaz

Takımlar Kadınlar

1. Nazmiye Ak, Hatice Ersöz

2. Hatice Ceylin Bahar, Zeynep Keleş

3. İrem Yıllar, Rojin Yaman

3. Edanur Kaçar, Asiye Özek

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