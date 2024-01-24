Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası sona erdi

        Mersin'de 20 ilden 134 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de 20 ilden 134 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası tamamlandı.

        Toroslar Bocce Tesisi'nde 21 Ocak'ta başlayan şampiyona, final müsabakalarının ardından sona erdi. Erkekler ile kadınlarda tek geleneksel, takımlar ve altın nokta kategorilerinde gerçekleşen organizasyonda, dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

        Törene, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız da katıldı.

        - Dereye giren sporcular

        Şampiyonada disiplinlerinde ilk 3'e giren sporcular şöyle:

        Tek Geleneksel Erkekler

        1. Bilgehan Çakır

        2. Görkem Duran

        3. Ahmet Asaf Boran - Samet Damlu

        Tek Geleneksel Kadınlar

        1. Asya Viyan Elinç

        2. Selamet Keşli

        3. İrem Arin - Umay Kutlay

        Altın Nokta Erkekler

        1. Ahmet Asaf Boran

        2. Mehmet Semih Doğan

        3. Mehmet Ali Korkmaz - Resul Tan

        Altın Nokta Kadınlar

        1. Saniye Zavrak

        2. Elif Su Cevher

        3. İrem Nur Anık - Ayşenur Barış

        Takımlar Erkekler

        1. Oğuzhan Salar, Resul Tan

        2. Selçuk Can Kuşak, Cemil Karadağoğlu

        3. Zafer Yaman, Muhammet Furkan Ak

        3. Muhammed Mustafa Akşam, Mehmet Ali Korkmaz

        Takımlar Kadınlar

        1. Nazmiye Ak, Hatice Ersöz

        2. Hatice Ceylin Bahar, Zeynep Keleş

        3. İrem Yıllar, Rojin Yaman

        3. Edanur Kaçar, Asiye Özek

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        Mersin'de günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Mersin'de günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Mersin'de 'kaçak içki' operasyonunda 3 gözaltı
        Mersin'de 'kaçak içki' operasyonunda 3 gözaltı
        Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Restoran çalışanı, soluk borusuna yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrası...
        Restoran çalışanı, soluk borusuna yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrası...
        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı