Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt Meydanı'nda yapılan törende Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Sadık Altunok, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

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