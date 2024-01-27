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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 18:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 18:46
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:EdipBuran

        Hakemler: Murat Ciner, Muhammed Murat Zafer, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

        İlkem Yapı Tarsusspor: Palenikova 11, Cave 15, Davis 12, Yağmur Bul, Robinson 23, Kübra Erat 12, Büşra Akgün 12, Aysude Yıldıztekin 2, Merve Uygül Bostancı

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 14, Kiss 17, Mabrey 23, Sinem Ataş, Melis Gülcan 2, Cornelius 8, Derin Yaya 7, Meltem Avcı

        1. Periyot: 23-25

        Devre: 47-45

        3. Periyot: 63-65

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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