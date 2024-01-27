ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:EdipBuran

Hakemler: Murat Ciner, Muhammed Murat Zafer, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

İlkem Yapı Tarsusspor: Palenikova 11, Cave 15, Davis 12, Yağmur Bul, Robinson 23, Kübra Erat 12, Büşra Akgün 12, Aysude Yıldıztekin 2, Merve Uygül Bostancı

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 14, Kiss 17, Mabrey 23, Sinem Ataş, Melis Gülcan 2, Cornelius 8, Derin Yaya 7, Meltem Avcı

1. Periyot: 23-25

Devre: 47-45

3. Periyot: 63-65

MERSİN

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