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        Depremzede akademisyen Hatay'da yaşadıklarını tuvale yansıttı

        Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Gönülay Çalımlı, Hatay'daki depremlerde yaşadıklarını yansıttığı resimleri Mersin'de açtığı "Arafta" adlı sergide sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:33
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        Depremzede akademisyen Hatay'da yaşadıklarını tuvale yansıttı
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        Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Gönülay Çalımlı, Hatay'daki depremlerde yaşadıklarını yansıttığı resimleri Mersin'de açtığı "Arafta" adlı sergide sanatseverlerle buluşturdu.

        Çalımlı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki afetin ardından yaptığı 16 eserinden oluşan yağlı boya resim sergisi, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

        Sergiyi gezen Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve davetliler eserleri inceledi, Çalımlı'dan bilgi aldı.

        Çalımlı, AA muhabirine, resimlerinde depremler nedeniyle yarım kalan hikayeleri işlediğini söyledi.

        Afete ailesiyle yakalandığını belirten Çalımlı, "Resmin terapi özelliğinden faydalandım. Böyle acılar bir daha yaşanmasın, deprem unutulmasın diye duygularımı resimlere yansıtmaya karar verdim." diye konuştu.

        Çalımlı, sergideki eserlerin 1 yıllık çalışmayla ortaya çıktığını ifade ederek, "Duygusal bir sergi oldu. İnşallah deprem unutulmaz ve bu eserler uzun süre hafızalarda kalır." dedi.

        "Arafta" resim sergisi, 3 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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