Mersin'de FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski başpolis yakalandı.
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski başpolis yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, meslekten ihraç edilen başpolis M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.A. Yenişehir ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, Tarsus Cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.