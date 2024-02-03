Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "Üretici ve Tüketici El Ele Kampanyası" başlatıldı

        Mersin'in Silifke ilçesinde başlatılan "Üretici ve Tüketici El Ele Kampanyası" kapsamında Aksaray'da vatandaşlara ulaştırılmak üzere 20 ton limon gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:24 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de "Üretici ve Tüketici El Ele Kampanyası" başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde başlatılan "Üretici ve Tüketici El Ele Kampanyası" kapsamında Aksaray'da vatandaşlara ulaştırılmak üzere 20 ton limon gönderildi.

        Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ve Atayurt Hal Komisyoncular Derneğince narenciye ürünlerinin iç piyasada tanıtılması ve tüketimin artırılmasına yönelik başlatılan kampanya kapsamında üreticilerden limon toplantı.

        Yaklaşık 20 ton limon Atayurt Hali'nde bir kamyona yüklenerek, düzenlenen programla Aksaray'a gönderildi. Aksaray Ticaret Borsasının koordinesinde limonlar kentteki vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

        "Üretici ve Tüketici El Ele Kampanyası" kapsamında ilerleyen süreçte tüm illere narenciye ürünü gönderilmesi hedefleniyor.

        Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, gazetecilere, kampanyaya üreticilerin destek verdiğini söyledi.

        Amaçlarının narenciye tüketimini arttırmak olduğunu belirten Kaynar, kampanya kapsamında tüm illere ürün gönderilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

        Atayurt Hal Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar da kampanyayla narenciye tüketimini arttıracaklarını söyledi.

        Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemizde 20 bin dekar alanda narenciye var. Bu yıl rekoltenin yüksek olmasından dolayı 80-100 bin ton ürün elde etmeyi bekliyoruz." dedi.

        Düzenlenen etkinliğe, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, üreticiler ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, seçim ofisi aç...
        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, seçim ofisi aç...
        Hatayspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
        Hatayspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
        Hatayspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
        Hatayspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
        Hatayspor - Fatih Karagümrük: 3-1
        Hatayspor - Fatih Karagümrük: 3-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig