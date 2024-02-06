6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazdan 33. saatte kurtarılan Aras ve Ayaz kardeşler, ailesiyle Mersin'de hayata tutundu

ALEYNA COŞKUN - Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binanın enkazından 33 saat sonra çıkarılan 11 yaşındaki Aras ile 10 yaşındaki kardeşi Ayaz Baki Dövme, aileleriyle taşındıkları Mersin'de yeni bir hayat kurdu.

Aras ve Ayaz kardeşler, ailelerinin yurt dışında çalışması nedeniyle akrabalarıyla kaldıkları Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki 6 katlı Yurdagül Apartmanı'nda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme yakalandı.

Deprem olduğu sırada evde besledikleri "Afacan" ve "Maviş" adlı muhabbet kuşlarının ötüşüne uyanan kardeşler, yıkılan binanın enkazından 33 saat sonra babaannesi, dedesi ve halasıyla kurtarıldı.

Aras ve Ayaz, soğuk yanığı ile böbrek yetmezliği nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 ay tedavi gördükten sonra kentte ailesiyle yeni bir hayata başladı.

Perşembe Vakfı Ortaokulunun 5. sınıf öğrencisi Aras ile Yenişehir Türk Telekom İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayaz, eğitim öğretim yılının birinci döneminde aldıkları takdir ve başarı belgeleriyle aileyi gururlandırdı.

- "Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum"

Aras Dövme, AA muhabirine, depremde kurtarıldığı için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Mersin'de yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren 11 yaşındaki Dövme, "Şu an iyiyim. Derslerime çalışıyor, arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Burada yeni arkadaşlar edindim. Gelecekte bilgisayar mühendisi olmak istiyorum." diye konuştu.

Dövme, afetin hayatlarında büyük değişikliğe neden olduğunu ancak yeni günlere umutla baktıklarını anlattı.

Afet sonrasında ulaşamadıkları kuşlarını merak ettiğini belirten Dövme, "Ailem, ben ve kardeşim için kötü günler geride kaldı. Artık mutlu bir yaşamımız olacak. Deprem sürecinde bize yardım eden herkese, özellikle İstanbul itfaiyesinden Melih ağabeye teşekkür ederim. Bizim için çok çalıştı. Onlar olmasa daha kötü sonuçlanabilirdi." ifadelerini kullandı.

Dövme, "Afacan" ve "Maviş"i çok özlediğini, yeni kuşlar edinmek istediğini dile getirdi.

- "Arkadaşlarımla oynuyor, eğleniyorum"

Ayaz Dövme ise sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Arkadaşlarımla oynuyor, eğleniyorum. Depremde yaşadıklarımı artık hatırlamıyorum ama bazen korktuğum da oluyor. Allah deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yardım etsin. İnşallah herkes güzel bir eve kavuşur. Artık deprem çantamız var. Olabilecek depremlere karşı hazırlıklıyız. Hayatımızı kurtaran herkese teşekkür ederim. Her şey güzel olacak."

Deprem sırasında uyanmalarını sağlayan kuşlarını unutamadığını anlatan Ayaz, "Kuşlarımı özlüyorum. Yeni bir kuş alıp adını yine 'Maviş' koymak istiyorum." dedi.