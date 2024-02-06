Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazdan 33. saatte kurtarılan Aras ve Ayaz kardeşler, ailesiyle Mersin'de hayata tutundu

        ALEYNA COŞKUN - Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binanın enkazından 33 saat sonra çıkarılan 11 yaşındaki Aras ile 10 yaşındaki kardeşi Ayaz Baki Dövme, aileleriyle taşındıkları Mersin'de yeni bir hayat kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazdan 33. saatte kurtarılan Aras ve Ayaz kardeşler, ailesiyle Mersin'de hayata tutundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ALEYNA COŞKUN - Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binanın enkazından 33 saat sonra çıkarılan 11 yaşındaki Aras ile 10 yaşındaki kardeşi Ayaz Baki Dövme, aileleriyle taşındıkları Mersin'de yeni bir hayat kurdu.

        Aras ve Ayaz kardeşler, ailelerinin yurt dışında çalışması nedeniyle akrabalarıyla kaldıkları Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki 6 katlı Yurdagül Apartmanı'nda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme yakalandı.

        Deprem olduğu sırada evde besledikleri "Afacan" ve "Maviş" adlı muhabbet kuşlarının ötüşüne uyanan kardeşler, yıkılan binanın enkazından 33 saat sonra babaannesi, dedesi ve halasıyla kurtarıldı.

        Aras ve Ayaz, soğuk yanığı ile böbrek yetmezliği nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 ay tedavi gördükten sonra kentte ailesiyle yeni bir hayata başladı.

        Perşembe Vakfı Ortaokulunun 5. sınıf öğrencisi Aras ile Yenişehir Türk Telekom İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayaz, eğitim öğretim yılının birinci döneminde aldıkları takdir ve başarı belgeleriyle aileyi gururlandırdı.

        - "Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum"

        Aras Dövme, AA muhabirine, depremde kurtarıldığı için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

        Mersin'de yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren 11 yaşındaki Dövme, "Şu an iyiyim. Derslerime çalışıyor, arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Burada yeni arkadaşlar edindim. Gelecekte bilgisayar mühendisi olmak istiyorum." diye konuştu.

        Dövme, afetin hayatlarında büyük değişikliğe neden olduğunu ancak yeni günlere umutla baktıklarını anlattı.

        Afet sonrasında ulaşamadıkları kuşlarını merak ettiğini belirten Dövme, "Ailem, ben ve kardeşim için kötü günler geride kaldı. Artık mutlu bir yaşamımız olacak. Deprem sürecinde bize yardım eden herkese, özellikle İstanbul itfaiyesinden Melih ağabeye teşekkür ederim. Bizim için çok çalıştı. Onlar olmasa daha kötü sonuçlanabilirdi." ifadelerini kullandı.

        Dövme, "Afacan" ve "Maviş"i çok özlediğini, yeni kuşlar edinmek istediğini dile getirdi.

        - "Arkadaşlarımla oynuyor, eğleniyorum"

        Ayaz Dövme ise sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, şunları anlattı:

        "Arkadaşlarımla oynuyor, eğleniyorum. Depremde yaşadıklarımı artık hatırlamıyorum ama bazen korktuğum da oluyor. Allah deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yardım etsin. İnşallah herkes güzel bir eve kavuşur. Artık deprem çantamız var. Olabilecek depremlere karşı hazırlıklıyız. Hayatımızı kurtaran herkese teşekkür ederim. Her şey güzel olacak."

        Deprem sırasında uyanmalarını sağlayan kuşlarını unutamadığını anlatan Ayaz, "Kuşlarımı özlüyorum. Yeni bir kuş alıp adını yine 'Maviş' koymak istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası

        Benzer Haberler

        Mersin'de 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de "6 Şubat İl Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Mersin'de "6 Şubat İl Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Gülnar'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Gülnar'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Mersin'de öğretim görevlileri depremin sosyal medyadaki yansımalarını araşt...
        Mersin'de öğretim görevlileri depremin sosyal medyadaki yansımalarını araşt...
        Mersin'de off-road tutkunları Toros Dağları'nın eteklerinde buluştu
        Mersin'de off-road tutkunları Toros Dağları'nın eteklerinde buluştu
        Mersin'de 61 bin 700 makaron ele geçirildi
        Mersin'de 61 bin 700 makaron ele geçirildi