Mersin'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
M.A'nın kullandığı 33 AJC 900 plakalı kamyon, Sarıkoyak mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekibince Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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