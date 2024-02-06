Mersin'de nehre düşen çocuk boğuldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde nehre düşen çocuk hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde nehre düşen çocuk hayatını kaybetti.
Bisikletiyle 82 Evler Mahallesi'nden geçen 12 yaşındaki erkek çocuk, bilinmeyen nedenle Berdan Nehri'ne düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kimliği henüz tespit edilemeyen çocuğun cenazesi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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