Atlet Okan Yumuk'tan Silifke Kaymakamı Aslaner'e ziyaret
Atlet Okan Yumuk, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'i ziyaret etti.
Atlet Okan Yumuk, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'i ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Aslaner, geçen yıl katıldığı maratonlarda 10 birincilik kazanan Okan Yumuk'u makamında ağırladı.
Aslaner, tebrik ettiği sporcuya başarı diledi.
Okan ise 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediğini kaydetti.
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