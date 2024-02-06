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        Atlet Okan Yumuk'tan Silifke Kaymakamı Aslaner'e ziyaret

        Atlet Okan Yumuk, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:54 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:59
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        Atlet Okan Yumuk'tan Silifke Kaymakamı Aslaner'e ziyaret
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        Atlet Okan Yumuk, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'i ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Aslaner, geçen yıl katıldığı maratonlarda 10 birincilik kazanan Okan Yumuk'u makamında ağırladı.

        Aslaner, tebrik ettiği sporcuya başarı diledi.

        Okan ise 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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