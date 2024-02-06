Mersin'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Mersin'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı münasebetiyle program yapıldı.

Türk Kızılay Mersin Şubesi tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, buradaki konuşmasında, yaşananların büyük bir felaket ve deprem ötesi bir durum olduğunu söyledi.

Deprem günü iç acıtıcı bir tablo yaşandığını anlatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Mersin olarak gerek kara yolu gerek deniz yoluyla binlerce vatandaşımızı misafir ettik. Bütün vatandaşlarımızla ilgilenme gayreti içerisinde olduk. Her açıdan yaralanmış vatandaşlarımıza bir nebze olsun katkımız dokunduysa bunun vicdani rahatlığı içerisindeyiz. A'dan Z'ye 85 milyon vatandaşımız yüreğini ortaya koydu. Artık yaşanılabilecek herhangi bir afette tedbirli olmamız gerekiyor."

Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Levent Özbay da deprem bölgesine 440 tır yardım malzemesi gönderdiklerini ve yardımların devam ettiğini kaydetti.

Programa, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de katıldı.