Mersin'de 42 sikke ve 4 obje ele geçirildi

Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 42 sikke ve 4 obje ile dedektör bulundu.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, elindeki tarihi niteliği bulunduğu sanılan eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen şüpheli takibe alındı.

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