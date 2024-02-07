Mersin'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı

Kimliği belirlenen zanlılardan 2'si kovalamaca sonucu, 3'ü araçta, 7'si ise Akdeniz ve Toroslar ilçesinde hırsızlık amacıyla ikametlere girmek üzereyken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden hırsızlık için kente geldikleri belirlenen "Gaco" adlı şebekenin üyelerini takibe aldı.

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