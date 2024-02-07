Mersin'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı
Mersin'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Mersin'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden hırsızlık için kente geldikleri belirlenen "Gaco" adlı şebekenin üyelerini takibe aldı.
Kimliği belirlenen zanlılardan 2'si kovalamaca sonucu, 3'ü araçta, 7'si ise Akdeniz ve Toroslar ilçesinde hırsızlık amacıyla ikametlere girmek üzereyken yakalandı.
Üst aramalarında tornavida ve kapı açma aparatları ele geçirilen 10'u kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
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