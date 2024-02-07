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        Mersin'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı

        Mersin'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:57
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        Mersin'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı
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        Mersin'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden hırsızlık için kente geldikleri belirlenen "Gaco" adlı şebekenin üyelerini takibe aldı.

        Kimliği belirlenen zanlılardan 2'si kovalamaca sonucu, 3'ü araçta, 7'si ise Akdeniz ve Toroslar ilçesinde hırsızlık amacıyla ikametlere girmek üzereyken yakalandı.

        Üst aramalarında tornavida ve kapı açma aparatları ele geçirilen 10'u kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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