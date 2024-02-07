Toroslar'da belediye personeli Türk Kızılaya kan bağışladı

Mersin'de Toroslar Belediyesi çalışanları, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.

Belediyenin açıklamasına göre, "Paylaşmak senin kanında var" sloganıyla düzenlenen bağış kampanyasına gönüllü belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Türk Kızılay görevlilerinin bilgilendirmesinin ardından katılımcılar, kan bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, bağış kampanyasına desteklerinin süreceğini ifade etti.