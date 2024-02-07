Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Toroslar'da belediye personeli Türk Kızılaya kan bağışladı

        Mersin'de Toroslar Belediyesi çalışanları, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:20 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toroslar'da belediye personeli Türk Kızılaya kan bağışladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de Toroslar Belediyesi çalışanları, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.

        Belediyenin açıklamasına göre, "Paylaşmak senin kanında var" sloganıyla düzenlenen bağış kampanyasına gönüllü belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Türk Kızılay görevlilerinin bilgilendirmesinin ardından katılımcılar, kan bağışladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, bağış kampanyasına desteklerinin süreceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Netanyahu savaş kabinesine danışmadan mı ateşkesi onayladı?
        Netanyahu savaş kabinesine danışmadan mı ateşkesi onayladı?
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Muharrem İnce: Adaylarımızdan tek bir isteğimiz var; depreme dirençli kentl...
        Muharrem İnce: Adaylarımızdan tek bir isteğimiz var; depreme dirençli kentl...
        Mersin'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı
        Mersin'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı
        28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Tarihi eser kaçakçısı Roma ve Bizans dönemi eserleri ile yakalandı
        Tarihi eser kaçakçısı Roma ve Bizans dönemi eserleri ile yakalandı
        Kadın hırsızlık çetesi çökertildi 
        Kadın hırsızlık çetesi çökertildi 
        Mersin'de 42 sikke ve 4 obje ele geçirildi
        Mersin'de 42 sikke ve 4 obje ele geçirildi