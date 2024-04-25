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        Mersin'de otizmli gence şiddet uygulayan bakıcıya 12 ay hapis cezası verildi

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, engelli bakım merkezinde otizm engelli gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan bakıcı, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:44
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        Mersin'de otizmli gence şiddet uygulayan bakıcıya 12 ay hapis cezası verildi
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde, engelli bakım merkezinde otizm engelli gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan bakıcı, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Ali K, şiddete uğrayan otizmli E.K'nin (20) annesi Muazzez Ünal ve taraf avukatları katıldı.

        Bakıcı sanık Ali K, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "E.K. ve ailesinden özür diliyorum. Böyle bir durumdan dolayı karşınıza çıktığım için pişmanım." dedi.

        E.K'nin annesi Muazzez Ünal, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Müşteki avukatı Mavi Özge Öz ise sanığın E.K'yi 8 dakika boyunca darbettiğini, bu nedenle Ali K'nin "eziyet" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Hakim, sanık Ali K'ye "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama suçu"ndan 8 ay hapis cezası verdi. Suçun, yüzde 94 engelli kişiye karşı işlenmesi nedeniyle ceza 12 aya yükseltildi. Sanığın mevcut halinin devamına da karar verildi.

        - Duruşma sonrası açıklama

        Müşteki avukatlarından Alptuğ Bilgili, duruşma sonrasında gazetecilere, mağdur E.K'nin yüzde 94 otizm engelli olduğunu söyledi.

        Sanığın "eziyet" ve "silahla tehdit" suçundan ceza almasını istediklerini belirten Bilgili, "Bu kararın hukuka aykırı olduğu düşüncesindeyiz. Karara karşı her türlü kanun yoluna müracaat edeceğiz. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Yaşansa bile cezasız kalmaz. Bu ceza tam bir ceza değil açıkçası." diye konuştu.

        Avukatlardan Mavi Özge Öz de güvenlik kamerası görüntülerinde 8 dakika boyunca E.K'nin sistemli ve sürekli şekilde darbedildiğinin görüldüğünü belirterek, suçun "eziyet" kapsamında olduğunu, karara itiraz edeceklerini anlattı.

        Mersin Otizm ve Özel Çocuk Anneleri Derneği Başkanı Nazmiye Yaman da davanın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

        Engelli bakım merkezindeki güvenlik kamerasınca, 25 Ocak'ta meydana gelen olay kaydedildi. Görüntülerde, bakıcı Ali K'nin merkezin ortak kullanım alanındaki kanepede oturan E.K'nin yanına giderek gence şiddet uygulaması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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