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        İlkem Yapı Tarsus Spor, Avustralyalı basketbolcu Shyla Heal'ı transfer etti

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, Avustralyalı oyun kurucu Shyla Heal'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:26 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:26
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        İlkem Yapı Tarsus Spor, Avustralyalı basketbolcu Shyla Heal'ı transfer etti
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, Avustralyalı oyun kurucu Shyla Heal'ı kadrosuna kattı.

        Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Daha önce 10 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsus Spor, geçen yıl FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde de parkeye çıkan Shyla Heal ile anlaştı.

        22 yaşındaki oyun kurucu, sezon öncesi takıma katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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