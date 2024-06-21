Mersin Bozyazı'da piknik ve mesire alanları denetlendi

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri piknik ve mesire alanlarında denetim gerçekleştirdi.

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