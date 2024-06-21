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        Mersin Bozyazı'da piknik ve mesire alanları denetlendi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde piknik ve mesire alanları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:31
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        Mersin Bozyazı'da piknik ve mesire alanları denetlendi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde piknik ve mesire alanları denetlendi.

        Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri piknik ve mesire alanlarında denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde vatandaşlar orman yangınları konusunda bilgilendirildi.

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