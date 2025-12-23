Mersin Uluslararası Limanı ile Port Sudan Limanı arasında mutabakat imzalandı

Törene, Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh de katıldı.

Mutabakatı, MIP Kurumsal ve İnsan Kaynakları ve Kamu İlişkileri Grup Müdürü Yüksel Nuri Peker ile Sudan Limanlar İşletmeciliği Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Hamida Al-Hajj Mahjoub imzaladı.

Programda, MIP ile Port Sudan Limanı arasındaki işbirliği kapsamında hazırlanan "kardeş liman mutabakatı" için imza töreni düzenlendi.

Sudan'ın Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Mohamed Nour Mahmoud ve beraberindeki heyet, Mersin Valiliğini ziyaret etti.

