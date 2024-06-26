Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de Deniz ve Güneş Festivali düzenlenecek

        Mersin Valiliği koordinesinde 29-30 Haziran'da Deniz ve Güneş Festivali yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:51 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de Deniz ve Güneş Festivali düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Valiliği koordinesinde 29-30 Haziran'da Deniz ve Güneş Festivali yapılacak.

        Valiliğin açıklamasına göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mezitli Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen festival Mezitli ilçesindeki Soli Pompeipolis sahilinde düzenlenecek.

        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın da kutlanacağı festival, deniz üzerinde 1 kilometrelik Türk bayrağı açma seremonisiyle başlayacak.

        Festivalde plaj voleybolu, jet ski, flyboard gösterileri, yüzme, kano ve yelkenli yarışları gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

        Etkinlik kapsamında şarkıcı Simge ve Norm Ender sahne alacak.

        Turizm ve tanıtıma yönelik gösterilerin de yapılacağı festival 30 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Mersin'de girişimci kadın ürettiği kozmetik ürünleri ihraç ediyor
        Mersin'de girişimci kadın ürettiği kozmetik ürünleri ihraç ediyor
        Toroslar'da park ve yeşil alanlarda yenileme yapılıyor
        Toroslar'da park ve yeşil alanlarda yenileme yapılıyor
        Bulvarda yürüyen kişi güçlükle ikna edildi
        Bulvarda yürüyen kişi güçlükle ikna edildi
        Mersin'de sulama kanalına giren genç boğuldu
        Mersin'de sulama kanalına giren genç boğuldu
        GlassHouse'un yüzde 100 hissesinin e& enterprise'e satışına ilişkin hisse d...
        GlassHouse'un yüzde 100 hissesinin e& enterprise'e satışına ilişkin hisse d...
        Mersin'deki "Tarım Kampüsü"nde yetiştirilen üzümler hasat edildi
        Mersin'deki "Tarım Kampüsü"nde yetiştirilen üzümler hasat edildi