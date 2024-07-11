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        Mersin'de veteriner kliniğinde tartıştığı müşteriyi öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, veteriner kliniğinde tartıştığı müşteriyi öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:48 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:48
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        Mersin'de veteriner kliniğinde tartıştığı müşteriyi öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, veteriner kliniğinde tartıştığı müşteriyi öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Görkem Özdemir, hayatını kaybeden Mehmet Bozdoğan'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

        Duruşmada dinlenen 2 tanık olay sırasında yaşananları anlattı.

        Söz verilen Bozdoğan'ın annesi Nursel Göz ve kardeşi Rabia Bozdoğan tanık beyanlarına katılmadıklarını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme savcısı mütalaasında gelinen noktada sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

        Sanık Görkem Özdemir de savunmasında, kasten öldürme suçundan yargılanmak istemediğini belirterek, "Mehmet Bozdoğan'ın çektiği silahla arbede yaşandı. Olay bu sırada yaşandı." dedi.

        Müşteki avukatı da tanıkların yalan beyan verdiğini öne sürerek şikayetçi olacaklarını söyledi.

        Sanık avukatı ise deliller tam olarak toplanmadan şu aşamada karar verilmemesi gerektiğini savundu.

        Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık Görkem Özdemir'e "kasten adam öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını, iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayarak 15 yıla indirdi.

        Ruhsatsız silah taşıma suçundan da 1 yıl 8 ay ceza alan sanık Özdemir, toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Mersin'in Yenişehir ilçesindeki veteriner kliniğinde 31 Ekim 2023'te Görkem Özdemir ve Mehmet Bozdoğan arasında tartışma çıkmış, pompalı tüfekle yaralanan Bozdoğan hastaneye kaldırılmıştı. Bozdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, firari şüpheli Görkem Özdemir gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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