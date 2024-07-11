Mersin'de veteriner kliniğinde tartıştığı müşteriyi öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Sanık avukatı ise deliller tam olarak toplanmadan şu aşamada karar verilmemesi gerektiğini savundu.

Sanık Görkem Özdemir de savunmasında, kasten öldürme suçundan yargılanmak istemediğini belirterek, "Mehmet Bozdoğan'ın çektiği silahla arbede yaşandı. Olay bu sırada yaşandı." dedi.

Mahkeme savcısı mütalaasında gelinen noktada sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Söz verilen Bozdoğan'ın annesi Nursel Göz ve kardeşi Rabia Bozdoğan tanık beyanlarına katılmadıklarını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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