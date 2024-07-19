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        Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye birincisi olan Süleyman Mete Genç ödüllendirildi

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye birincisi olan Süleyman Mete Genç'e okulu tarafından otomobil hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:38
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        Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye birincisi olan Süleyman Mete Genç ödüllendirildi
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye birincisi olan Süleyman Mete Genç'e okulu tarafından otomobil hediye edildi.

        Yenişehir ilçesindeki lisede düzenlenen törende, özel eğitim kurumunun kurucusu Mehmet Nur ve lise müdürü Duygu Ekrem, sınavın TYT oturumunda 500 tam puan alan Genç'e otomobilin anahtarını teslim etti.

        Öğrenciye ayrıca telefon hediye edildi.

        Süleyman Mete Genç, AA muhabirine, emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

        Motivasyonunun daha da arttığını belirten Genç, "Çok mutluyum, heyecanlıyım. Birincilik için her şeyi çekmeye değerdi. İlk olarak ağustos sonunda ehliyetimi almayı planlıyorum. Sonrasında da bu güzel arabanın keyfini çıkaracağım. Öğretmenlerime, okuluma ve aileme çok teşekkür ederim." dedi.

        Kurumun kurucusu Mehmet Nur da başarısıyla gurur duydukları öğrencilerine her ay bir depo yakıt hediye etme sözü verdi.

        Lisenin müdürü Ekrem de öğrencisinin azmini, disiplinini ve çalışkanlığını takdir ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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