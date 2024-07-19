Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye birincisi olan Süleyman Mete Genç ödüllendirildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye birincisi olan Süleyman Mete Genç'e okulu tarafından otomobil hediye edildi.

Yenişehir ilçesindeki lisede düzenlenen törende, özel eğitim kurumunun kurucusu Mehmet Nur ve lise müdürü Duygu Ekrem, sınavın TYT oturumunda 500 tam puan alan Genç'e otomobilin anahtarını teslim etti.

Öğrenciye ayrıca telefon hediye edildi.

Süleyman Mete Genç, AA muhabirine, emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Motivasyonunun daha da arttığını belirten Genç, "Çok mutluyum, heyecanlıyım. Birincilik için her şeyi çekmeye değerdi. İlk olarak ağustos sonunda ehliyetimi almayı planlıyorum. Sonrasında da bu güzel arabanın keyfini çıkaracağım. Öğretmenlerime, okuluma ve aileme çok teşekkür ederim." dedi.