Mersin'de sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Depoda 6 bin dolu kapsül, 20 bin boş kapsül, 2 bin 327 karışımlı kapsül, 430 litre özel karışım macun ham maddesi, 579 boş kapsül kutusu, 25 bin paketleme etiketi ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli'de sahte ilaç üreten ve ticaretini yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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