Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahte cinsel içerikli ilaç üretip satışını yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahte cinsel içerikli ilaç üretip satışını yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli'de sahte ilaç üreten ve ticaretini yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen depoya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Depoda 6 bin dolu kapsül, 20 bin boş kapsül, 2 bin 327 karışımlı kapsül, 430 litre özel karışım macun ham maddesi, 579 boş kapsül kutusu, 25 bin paketleme etiketi ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Venezuela'da seçim sonuçları belli oldu
        Venezuela'da seçim sonuçları belli oldu
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı

        Benzer Haberler

        Mersin'de çıkan bahçe yangını söndürüldü
        Mersin'de çıkan bahçe yangını söndürüldü
        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Vatandaşa hizmet aksar mı diye so...
        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Vatandaşa hizmet aksar mı diye so...
        Mersin'de dün kaybolan Alzheimer hastası aranıyor
        Mersin'de dün kaybolan Alzheimer hastası aranıyor
        ÇBK Mersin, 3 basketbolcuyu kadrosuna kattı
        ÇBK Mersin, 3 basketbolcuyu kadrosuna kattı
        Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü
        Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü
        Mersin'de liman şantiyesinde yangın (2)
        Mersin'de liman şantiyesinde yangın (2)