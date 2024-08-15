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        Mersin'de kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim yapıldı

        Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri satan işletmelerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:00
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        Mersin'de kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim yapıldı
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        Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri satan işletmelerde denetim yaptı.

        Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve beraberindeki ekip, merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'deki kırtasiyeler ile zincir marketleri denetledi.

        Satılan kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliğini kontrol eden ekip, ürünlerin raf etiketleri ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

        Yeni eğitim öğretim yılı öncesi gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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