Mersin Gülnar'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altında
Mersin'in Gülnar ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mollaömerli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 3 arazöz, su tankı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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