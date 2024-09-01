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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 23:48 Güncelleme: 01.09.2024 - 23:48
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel, Cengiz Demir, Recep Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Fernandes (Dk. 74 Rui Pedro), Abdulkadir Parmak (Dk. 55 Okoronkwo), Hodzic (Dk. 46 Görkem Sağlam), Bamgboye (Dk. 46 Rivas), Strandberg

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru ( Dk. 77 Dimata), Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser (Dk. 46 Celil Yüksel), Schindler, Ntcham (Dk. 84 Soner Gönül), Holse, Muja (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Moundilmadji (Dk. 90 Laura)

        Goller: Dk. 37 Muja, Dk. 51 Moundilmadji, Dk. 75 Ntcham (Samsunspor)

        Sarı Kart: Dk. 18 Benasser, Dk. 59 Bola (Samsunspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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