Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel, Cengiz Demir, Recep Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Fernandes (Dk. 74 Rui Pedro), Abdulkadir Parmak (Dk. 55 Okoronkwo), Hodzic (Dk. 46 Görkem Sağlam), Bamgboye (Dk. 46 Rivas), Strandberg
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru ( Dk. 77 Dimata), Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser (Dk. 46 Celil Yüksel), Schindler, Ntcham (Dk. 84 Soner Gönül), Holse, Muja (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Moundilmadji (Dk. 90 Laura)
Goller: Dk. 37 Muja, Dk. 51 Moundilmadji, Dk. 75 Ntcham (Samsunspor)
Sarı Kart: Dk. 18 Benasser, Dk. 59 Bola (Samsunspor)
MERSİN
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