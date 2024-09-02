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        Şarkıcı Buray, Mersin'de konser verdi

        Şarkıcı Buray, bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 23:09 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:09
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        Şarkıcı Buray, Mersin'de konser verdi
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        Şarkıcı Buray, bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde sahneye çıktı.

        Göksu Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Buray, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.

        Katılımcılar da telefon ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.

        Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, konserin ardından Buray'a plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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