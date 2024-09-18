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        Bozyazı'da, polis ve askerlerden gazilere ziyaret

        Bozyazı ilçesinde polis ve askerler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 19:00 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:07
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        Bozyazı'da, polis ve askerlerden gazilere ziyaret
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        Bozyazı ilçesinde polis ve askerler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazileri ziyaret etti.

        Bozyazı Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ilçedeki gazileri ziyaret ederek, "Gaziler Günü"nü kutladı.

        Gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, polis ve askerlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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