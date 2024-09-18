Bozyazı'da, polis ve askerlerden gazilere ziyaret

Bozyazı ilçesinde polis ve askerler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazileri ziyaret etti.

Bozyazı Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ilçedeki gazileri ziyaret ederek, "Gaziler Günü"nü kutladı.

Gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, polis ve askerlere teşekkür etti.