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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 23:08 Güncelleme: 19.09.2024 - 23:28
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Bakırhan, kentteki temasları kapsamında, Tarsus Hal Kompleksi'ndeki esnafı gezdi, taleplerini dinledi.

        Daha sonra Akdeniz ilçesindeki bir kafede emeklilerle buluşan Bakırhan, emeklilerle sohbet edip kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

        Bakırhan, daha sonra Akdeniz ilçesindeki Barış Parkı'nda Güvencesiz İşçiler Derneği üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Burada konuşan Bakırhan, kadın ve gençlere umut olmaya devam edeceklerini belirterek, "Demokratik bir ülke için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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