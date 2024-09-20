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        Bozyazı'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:44 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:44
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        Bozyazı'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        İlçe Müftülüğü tarafından Denizciler Kur'an-ı Kerim Kursu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler gösteri sundu.

        Programa Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nun eşi Gül Topsakaloğlu, İlçe Müftüsü Yakup Avcı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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