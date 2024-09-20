Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 164 şüpheliden 30'u tutuklandı

Adreslerde ruhsatsız 26 tabanca ve 6 tüfek ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. ​​​​​​​

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilere yönelik merkez Akdeniz ilçesinde çalışma başlatıldı.

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